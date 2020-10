Man zwaargewond bij beschieting in Amsterdam Osdorp

AMSTERDAM - Een man is vannacht zwaargewond geraakt toen hij in de Amsterdamse wijk Osdorp onder vuur werd genomen.

Dat gebeurde rond 2.00 uur op de Hoekenes, nabij het kruispunt met de Osdorper Ban. Hoe vaak hij is geraakt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat er meerdere kogels op hem zijn afgevuurd.

Hoewel er nog geen vermoedelijke schutters zijn aangehouden, gaat de politie ervan uit dat ze na de schietpartij rennend op de vlucht zijn geslagen.

Kritiek

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn situatie was op dat moment kritiek, laat de politie weten.

De forensische recherche is direct na de schietpartij een onderzoek gestart. Wie getuige is geweest en nog niet met de politie heeft gesproken, wordt gevraagd alsnog contact op te nemen. De politie verwacht later op de dag meer informatie vrij te geven.

Andere schietincidenten

De afgelopen maanden werd Osdorp al een paar keer opgeschrikt door vuurwapengeweld. Zo werd op 22 september een winkelpand aan de Osdorper Ban beschoten. Een paar dagen later, op 26 september, werd in het holst van de nacht een man onder vuur genomen.