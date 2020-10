Man (23) die vannacht in Osdorp is beschoten, is overleden

AMSTERDAM - De 23-jarige man die vannacht meerdere keren in de Amsterdamse wijk Osdorp is beschoten, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

De beschieting gebeurde rond 2.00 uur op de Hoekenes, nabij het kruispunt met de Osdorper Ban. Hoe vaak hij is geraakt, is niet bekend, al zegt politiewoordvoerder Jelmer Geerts in het NH-radioprogramma De Ontbijttafel dat sommige buurtbewoners negen schoten hebben gehoord. "Hij is gereanimeerd, en daarna naar het ziekenhuis gebracht."

Na het geweld is de wijk vanuit onder meer een helikopter uitgekamd, maar dat heeft niets opgeleverd. Ongeveer 20 rechercheurs zitten nu op de zaak, onder leiding van de officier van justitie. De politie gaat ervan uit dat de verdachten na de schietpartij rennend op de vlucht zijn geslagen. Het zou gaan om twee schutters, al wordt er rekening mee gehouden dat er meerdere verdachten bij betrokken waren. Hun signalement of dat van een vluchtauto is nog niet bekend.