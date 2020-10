Naardermeer wordt gered van droogte: "We geven purperreiger nog een kans"

"Het Naardermeer ligt hoger dan de omgeving, en dat water sijpelt langzaam weg. Daarom gaan we rondom het Naardermeer het water omhoog zetten, zodat de waterdruk aan beide kanten ongeveer even groot wordt. Dan zal het water veel minder snel weglopen", legt boswachter Luc Hoogenstein uit.

"Je zou het niet denken, maar het riet is een bron van leven. Er groeien veel planten tussen, er broeden vogels en er jagen veel libellensoorten", beschrijft Hoogenstein. En juist dat riet is aan het verdwijnen: "Het Naardermeer wordt namelijk heel schoon. Voedingstoffen die voor riet nodig zijn om te groeien zijn er steeds minder. Dat is goed voor heel veel andere planten en diersoorten, maar niet voor het riet. Daar broeden namelijk veel vogels in, zoals de purperreiger", legt de boswachter uit.

Daarom moet de natte schil straks een nat rietlandschap worden, waar vogels, die wegtrekken omdat veel riet is verdwenen kunnen broeden. "We willen de purperreiger nog een kans geven."

Jaren

Nog niet alle grond die hiervoor nodig is, is beschikbaar. De provincie Noord-Holland wil de ontbrekende grond in bezit krijgen, zodat het ontwikkeld kan worden. "Een aantal van deze percelen is nog grasland, daarover lopen nog gesprekken met de eigenaren. Naast de inrichting van het landschap, moeten er nog veel dingen geregeld worden," vertelt Wouter van Egteren, projectleider bij Provincie Noord-Holland.

"Zo moet de bestemming veranderd worden en samen met het waterschap zijn we een peilbesluit aan het voorbereiden. Er wordt verwacht dat dit nog een aantal jaren in beslag gaat nemen. "Maar hopelijk met een mooi resultaat", aldus Van Egteren.