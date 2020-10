Botsing tussen auto en vrachtwagen op A8 bij Zaanstad: veroorzaker rijdt door

ZAANSTAD - Op de A8 ter hoogte van Zaanstad is een ongeluk gebeurd tussen een auto en een vrachtwagen. De bestuurder van de vrachtwagen raakte hierbij gewond. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte, is doorgereden.

De politie is een zoektocht naar de doorgereden automobilist gestart. Hij rijdt in een grijze Mercedes A-Klasse. De politie denkt dat zijn rechter zijspiegel kapot is, vermoedelijk vanwege de aanrijding.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de zaak.