VELSEN - Het is een verborgen parel in de drukke randstad, maar was ooit het middelpunt van een groot deel van Kennemerland: de Engelmunduskerk in Velsen. De vele archeologische onderzoeken die zijn gedaan bij de kerk zijn nu opgetekend in een boek.

"Tijdens een kerkenonderzoek dat ik deed voor andere doeleinden, ontdekte ik zoveel interessante dingen aan deze kerk in Velsen, dat ik hier meer mee wilde doen. Mede in opdracht van de Provincie Noord-Holland ben ik al die onderzoeken gaan uitwerken", aldus Numan.

Het allereerste houten kerkje stond er al in 720 en daarmee behoort de Engelmunduskerk tot de oudste kerken van Nederland. De geschiedenis van de kerk is dan ook rijk: eerder werden al onderzoeken gedaan en opgravingen verricht. Historicus André Numan publiceerde erover.

Boek onthult verhalen over oude Engelmunduskerk in Velsen - NH Nieuws

Het verhaal van de kerk gaat niet alleen over stenen, maar ook over mensen. Zo werden bij de kerk in 1986 een prachtige grafzerk gevonden met daaronder de skeletten van het echtpaar Brederode. "Je kweekt meer begrip voor de kerk en hoe het allemaal gekomen is. De hele geschiedenis eigenlijk van de kerk", vindt Numan. "En daarnaast natuurlijk het wetenschappelijk belang, want we wisten eigenlijk niets van de kerk."

'Mooiste kerk'

"Als ik een ranglijst moest maken van kerken, staat deze toch bovenaan. De historie, we weten eigenlijk misschien nog niet alles. Er zou zelfs nog wat vervolgonderzoek kunnen gebeuren", glimlacht Numan.



Het boek over de kerk 'De Engelmunduskerk in Velsen-Zuid' is te koop bij het Huis van Hilde in Castricum.