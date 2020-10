KLM-personeel krijgt opnieuw optie om met zak geld vrijwillig te vertrekken

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De tweede openstelling van de vrijwillige vertrekregeling is nodig omdat KLM verwacht nog meer personeel te moeten ontslaan, boven de al eerder aangekondigde 5.000 medewerkers. KLM verwacht de komende winter en in 2021 niet genoeg vluchten te kunnen uitvoeren om meer baanverlies te voorkomen. Bij de eerste ronde kozen zo'n 2.000 KLM'ers voor een vrijwillig vertrek.

Vele tientallen jaren in dienst

Lang niet al het personeel kan rekenen op 18 maandsalarissen bij een zelfgekozen afscheid van de maatschappij. Medewerkers die tot 10 jaar in dienst zijn krijgen een kwart maand per gewerkt dienstjaar uitgekeerd. Pas vanaf het 11de dienstjaar krijgen de vertrekkende KLM'er een maandsalaris per gewerkt jaar mee naar huis, tot maximaal 18 maanden. Bij KLM is het helemaal niet ongebruikelijk dat er mensen zijn die er al vele tientallen jaren werken.

Begin deze maand kwamen alle vakbonden en KLM tot een akkoord voor het herstructureringsplan om aan de voorwaarden van overheid te voldoen voor een miljardenlening. Met die lening moet KLM de coronacrisis te zien overleven.

Rechtszaak

Op welke afdelingen er gedwongen ontslagen vallen, is nog niet helemaal bekend. Cabinevakbond VNC heeft KLM voor de rechter gesleept om te voorkomen dat de maatschappij daarvoor een afspiegelingsmethode gebruikt. VNC vindt dat het cabinepersoneel dat het langst in dienst is, gespaard moet blijven. De rechter gaf KLM gelijk, waarop VNC in hoger beroep ging. Die uitspraak wordt morgen verwacht.