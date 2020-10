Nieuw 'Fort van Hoofddorp' na verbouwing nu geopend: "Het is nu een plek voor iedereen"

HOOFDDORP - Ooit zat er een schietclub, maar het Fort bij Hoofddorp, wat onderdeel is van de Stelling van Amsterdam, is na jaren weer open voor publiek. Dankzij Femme Hammer, die als kind al langs het Fort fietste en zich aangetrokken voelde tot dit oude verdedigingsbouwwerk.

"Dan dacht ik: 'oh, wat een nare plek, luguber. Het was gesloten en donker, er waren hekken. Jaren later wandelde ik hier langs met de kinderen tijdens de avondvierdaagse en toen merkte ik op dat niemand eigenlijk wist van het bestaan van het fort. Niemand kende de Stelling van Amsterdam." Het waren momenten waardoor Femme besloot om er zélf iets aan te gaan doen. Samen met architect Serge Schoenmaker begon ze tien jaar geleden aan het plan. Eind september was de officiële opening. "De officiële benaming is het Fort bij Hoofddorp, maar wij hebben altijd gezegd dat het het Fort ván Hoofddorp moet worden. Het moet een plek zijn voor iedereen en zo noemen we het nu ook", aldus Femme.

In het fort kun je terecht voor een etentje, muziekles of een optreden in het openluchttheater. Inmiddels zijn er de afgelopen maand een aantal keren programmeringen geweest. "Prikkabeltje boven op het eiland, Timmer Akkerman op zijn gitaar, de maan boven de molen, een vleermuis. Ja, dan mag ik het woord magisch gebruiken. Eigenlijk is het forteiland toen wakker gekust."



Er is ook een educatief belevingsconcept in de maak, zodat bezoekers kunnen leren over de geschiedenis. "Dus dat het leeft. Het idee is dat je hier je eigen programma kunt ontwikkelen. Jongeren die er een eigen film maken omdat het interieur zich leent voor een stoere film. Wat niet kon toen ik twaalf was, kan nu wel."

Duurzame renovatie

Het fort is verduurzaamd en gemoderniseerd met behoud van de historische details. "We hebben de historisch meest bijzondere ruimtes onderdeel gemaakt van de publieke route", vertelt Serge Schoemaker. Zo is de kazemat, van waaruit de soldaten het achtergebied verdedigden, nu een prachtige expositieruimte."