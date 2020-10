IJmond Vrees voor dempen vijver in Beverwijk: "Dit is een plek voor verbinding"

Een handtekeningenactie moet voorkomen dat de vijver in stadspark Overbos in Beverwijk wordt gedempt. De gemeenteraad praat begin volgend jaar over een extra veld voor hockeyclub Overbos op de plek waar nu nog de eendjes zwemmen.

Het kunstgrasveld zou gedeeltelijk dempen van de plas noodzakelijk maken. Paul Frankhuizen moet er niet aan denken. Hij wandelt bijna dagelijks rond de vijver en prijst de verbindende rol die het water speelt onder Beverwijkers. Vissen "Mensen zitten hier te vissen, laten hun hondje uit, genieten gewoon een beetje van de natuur of hangen wat rond. Zeker in deze tijden van corona is dat ontzettend belangrijk", vertelt hij. "Misschien is hockey wel een hype en gebeurt er straks niks op dat veld. Dan zijn we wel mooi de vijver kwijt." Frankhuizen is één van de bijna duizend Beverwijkers die de petitie op inernet heeft getekend. De gemeente Beverwijk zegt in een reactie dat er nog een participatietraject volgt. Mensen die de petitie hebben ondertekend kunnen hun verhaal doen.

De gemeente benadrukt dat op een andere plek in de gemeente vervangend wateropvang komt. "In zijn geheel wordt het waterbeheer in Beverwijk beter", aldus een woordvoerder.