Gouden tijden voor Santpoortse molen: "Het lijkt wel kerst!"

Het is gekkenhuis bij de winkel van korenmolen De Zandhaas in Santpoort-Zuid. Hoewel veel molens de deuren moesten sluiten door de coronacrisis, is de drukte bij molenaar Jos Kors af en toe 'niet normaal'. Thuisbakkers komen massaal voor rogge-, en boekweit- en pannenkoekenmeel. Jos bedacht een systeem om de klantenstroom te reguleren, met behulp van vrolijke muziekjes.

"Eigenlijk komen we het erf bijna niet meer af, zo druk", zegt molenaar Jos Kors van korenmolen De Zandhaas. "Alleen op woensdagmiddag mag ik dan wat meel wegbrengen."

Gesloten

Helaas moesten veel molens de deuren sluiten door de coronacrisis, doordat ze geen bezoekers meer konden ontvangen óf omdat vrijwilligers het werk niet meer konden doen. Maar Jos zag juist de omzet stijgen.

Sinds de corona-crisis wordt er bij De Zandhaas juist op volle kracht gedraaid en gemalen. "Op het ogenblik is het een rage voor mensen die thuis bakken", vertelt de molenaar. Vooral roggemeel verkoopt goed, volgens de molenaar komt dit doordat mensen zuurdesembrood willen bakken. "Normaal verkocht ik het ook altijd, maar nu moet ik het voorverpakt neerzetten, de vraag is zo verschrikkelijk groot. We hebben er een hoop werk aan. Het lijkt af en toe wel kerst."

Muziekje

Jos moest een systeem bedenken om de klantenstroom te reguleren. "Het was zelfs zo bizar dat mensen over het hek klommen buiten", vertelt hij. Hij bedacht een systeem waarbij de winkelmedewerker binnen op een knop drukt, en buiten een liedje afspeelt. Zo weet de klant wanneer 'ie aan de beurt is.

En of hij het muziekje al zat wordt? Dát valt mee, want gelukkig heeft Jos meerdere melodietjes in het repertoire. "Waaronder Für Elise, maar het moet wél een vrolijk toontje zijn, om mensen met een glimlach binnen te hebben. Dat vind ik belangrijk."