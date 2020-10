Ajacied Victoria Pelova haakt af bij Oranje

Oranje heeft in de komende twee interlands drie punten nodig om een ticket voor het EK van 2022 in Engeland veilig te stellen. Het elftal van bondscoach Sarina Wiegman is na zeven duels in de EK-kwalificatie nog zonder puntenverlies.

Rusland, Slovenië en Turkije zijn de overige tegenstanders van Oranje in de poule.