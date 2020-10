Ook geen alternatieve sinterklaasviering in Hoorn

HOORN - Na de teleurstelling dat de sinterklaasintocht in Hoorn wordt afgeblazen, zou een speciaal kinderprogramma in Park Schouwburg voor wat verzachting moeten zorgen. Maar de organisatie laat weten met de huidige maatregelen ook geen mogelijkheden te zien voor een alternatieve sinterklaasviering.

Het plan was om in het weekend van de oorspronkelijke sinterklaasintocht een serie sinterklaasvoorstellingen te organiseren in Park Schouwburg. Organisator Edith Hartog laat weten dat ook deze niet door kunnen gaan.

Alles gegeven

Park Schouwburg mocht tot voor kort 250 bezoekers ontvangen, maar sinds de coronamaatregelen aangescherpt zijn, zijn dit er nog slechts dertig, inclusief kinderen. "We zijn vanaf de zomer bezig geweest om een plan B, een plan C en een plan D voor te bereiden, maar met deze maatregelen kunnen we niets. Het is heel jammer, maar op een gegeven moment heb je alles geprobeerd", aldus Hartog.