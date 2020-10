Haarlemmermeer niet akkoord met eerder besluit en wil boa's voorzien van wapenstok

HAARLEMMERMEER - De Raad van State in Den Haag heeft zich vandaag gebogen over een hoger beroep van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente wil haar boa's namelijk voorzien van een wapenstok, maar de minister voor Rechtsbescherming heeft dit verzoek eerder naast zich neergelegd.

De gemeente heeft het verzoek ingediend omdat zij het belangrijk vindt dat de boa's voor hun eigen veiligheid een wapenstok dragen. Volgens de minister is er echter geen noodzaak om de wapenstok aan boa’s in de gehele gemeente toe te kennen. Wapenstokken zijn wel toegestaan op Schiphol.

De gemeente kwam tegen het besluit van de minister eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. Die liet het besluit in juni 2019 in stand.

De Raad van State heeft de zaak vandaag in behandeling genomen. De uitspraak volgt over ongeveer zes weken.