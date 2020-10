Alcoholverbod moet bewoners Dapperplein hun nachtrust weer terug geven

AMSTERDAM - Vanaf morgen -dinsdag 20 oktober- mag er op het Dapperplein in Amsterdam-Oost zowel overdag als 's nachts geen alcohol meer gedronken worden. Je mag er zelfs geen aangebroken pakken, flessen of blikjes meer bij je hebben. Het stadsdeelbestuur heeft het alcoholverbod ingesteld op verzoek van een aantal ondernemers en bewoners.

Met het verbod hoopt het stadsdeel een eind te maken aan de overlast veroorzaakt door een groep van enkele tientallen alcoholisten die op het plein rondhangt. De groep valt buurtbewoners lastig en ook de horeca met een terras spreekt over overlast.

De groep alcoholdrinkers zorgt sinds het voorjaar voor problemen. Het gaat om ongeveer 15 personen, maar op warme avonden kon dat volgens een woordvoerder van het stadsdeel wel eens oplopen tot een mannetje of 40.

Overlast

Bewoners waren de overlast zo zat dat ze een petitie begonnen. Hierin vragen ze het stadsdeel om in actie te komen tegen aanhoudende drank- en drugsoverlast en vervuiling op het Dapperplein en in de Dapperstraat.

Onder de naam 'Dapperplein leefbaar en fijn' werd de missie gesteld om een eind te maken aan 'vervuilend publiek dat rondhangt op het plein en onze straten onveilig maakt'. De buurt zegt dat vooral 's zomers in de middagen en avonden er geen houden aan is.

Blijf melden

Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter over de maatregelen: "Iedereen hoort zich veilig te voelen in zijn eigen buurt en we hebben allemaal recht op een goede nachtrust." Hij dringt er dan ook op aan om overlast vooral te blijven melden.

Toch ervaart niet iedereen evenveel overlast. Zo laten ze bij het Surinaamse restaurant Portie op het Dapperplein weten dat het wel meevalt. "Wij verkopen zelf geen alcohol, dus ons maakt het niet veel uit. We zien wel dat er gedronken wordt door mensen op het pleintje, maar ik moet zeggen dat wij daar helemaal geen last van ondervinden."