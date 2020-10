Slang gevonden in Robbenoordbos, boswachter vermoedt dat dier is gedumpt

WIERINGERMEER - Boswachter Mikal Folkertsma kon afgelopen weekend haar oren niet geloven toen ze van Ingrid en Astrid Commandeur, vrijwilligers bij dierentehuis 't Schuthok, de melding kreeg dat er 'een slang was gevonden in het Robbenoordbos'. "Ik dacht aanvankelijk dat de vinder het verkeerd had gezien, want dat kón niet."

Toch bleek het echt zo te zijn, zo schrijft het Wieringernieuws. Het bleek te gaan om een korenslang. "Dat is een van de meest gehouden slangensoorten in Nederland", weet Folkertsma. "Het is ook geen slang die van nature voorkomt in het Robbenoordbos. Daarom denken we dat hij ofwel is ontsnapt of, waarschijnlijker, dat hij door iemand is gedumpt."

Een collega van haar is gespecialiseerd in slangen en reptielen en heeft het dier gevangen. Daar blijft hij veertien dagen in huis, waarna er waarschijnlijk naar een nieuw baasje wordt gezocht. "We willen geen exoten in de natuur en bovendien had hij zich niet gered."

Er worden wel vaker dieren gedumpt, al gaat het dan vooral om gangbaardere huisdieren als kippen, katten en honden. Toch was een slang nieuw voor de 36-jarige boswachter. Folkertsma: "Ik ben mijn hele leven al betrokken bij de natuur in deze omgeving en heb meegeholpen met zoekacties, maar ik heb nog nooit van een gedumpte slang gehoord."

