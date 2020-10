Finaleplaats voor Amber en haar honden in tv-talentenshow: "Onwijs gaaf!"

ALKMAAR - Amber Karstens (24) heeft de finale van Hollands's Got Talent gehaald. De Alkmaarse liet deze keer niet alleen hond Ruby allerlei trucs doen, maar ook haar tweede hond Nymeria. De act van 'The Dancing Collies' zorgde voor veel plezier en verwondering en leverde hen, als eerste honden-act ooit, een ticket op voor de finale.

Amber stelde voor de halve finale een moeilijkere act samen dan in de voorrondes en koos voor het thema 'Grease Lightning'. "Je moet écht iets laten zien, iets totaal anders. Soms krijgen deelnemers te horen dat hun optredens ongeveer hetzelfde waren, of ietsje minder. Bij ons is opgemerkt dat we iets heel anders deden."

"Paul de Leeuw zei dat het echt een wereldact was." Ook in haar eigen kringen kreeg ze heel veel positieve reacties. Én ze is benaderd door een circus. "Het ging vooral om het optreden, maar ik hoop dat ik zo van mijn droom mijn werk kan maken."

Nu is natuurlijk de vraag wat het publiek te zien krijgt tijdens de grote finale. "Ruby en Nymeria doen allebei weer mee en er is nog meer variatie, het is nog spectaculairder. Het wordt echt een knalact."