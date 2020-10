Zorgen om verdwijnen snelle treinverbinding tussen Hilversum en Amsterdam Centraal

HILVERSUM - Het gaat nog wel even duren, maar het heeft er alle schijn van dat Hilversum haar snelle treinverbinding met Amsterdam Centraal verliest. De intercitytrein die nu nog twee keer per uur rijdt tussen Hilversum en de hoofdstad gaat vanaf 2029 verdwijnen, zo blijkt uit het nieuwste 'dienstregelingsmodel' van NS en ProRail.

Maar er is ook slecht nieuws: de intercity tussen Amersfoort, Hilversum en Amsterdam Centraal gaat volgens de plannen verdwijnen. Deze intercity rijdt nu nog twee keer per uur op het traject. Er keert straks een verbinding met een sprinter voor terug. Dat maakt de reistijd voor reizigers op het traject straks flink langer. Daar lijkt weinig aan te doen. Het nadeel voor 'een kleine groep reizigers' weegt volgens het Rijk niet op tegen een voordeel van een veel grotere groep.

De Regio Gooi en Vechtstreek is teleurgesteld dat de snelle treinverbinding tussen Amersfoort, Hilversum en Amsterdam verdwijnt. Eenzelfde geluid is te horen in de gemeente Amersfoort. "Dit is bar slecht nieuws", reageerde de Amersfoortse wethouder Hans Buijtelaar eerder deze maand.

Lobby voor terugkeer trein

Samen met de provincie Noord-Holland en de Regio Amersfoort wordt er de komende tijd nog flink gelobbyd om de verbinding toch te behouden.

De partijen geven aan dat er samen met NS, ProRail en het Rijk gekeken blijft worden naar verdere verbeteringen, maar concreet ligt er nog niets op tafel. Volgens de regio's is het wel degelijk mogelijk om de trein te laten rijden. "Waar wij mogelijkheden in zien is de optie voor het herrouteren van het goederenvervoer naar elders in het land waarbij extra ruimte op het spoor vrijkomt waarop een intercity op maat gereden zou kunnen worden tussen Amersfoort, 't Gooi en Amsterdam Centraal", zo vertelt men.

Dat is overigens wel de enige optie. "Anders dan deze optie zijn er weinig mogelijkheden om de door ons noodzakelijk geachte ruimte op het spoor te creëren zo heeft ook onderzoek door Movares uitgewezen. Deze studie is afgelopen zomer uitgevoerd in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek en Provincie Noord-Holland."