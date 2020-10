De Rekervlotbrug is weer stuk, provincie maakt excuses

"De monteur is ter plaatse", liet de provincie vanmiddag via Facebook weten. "Het ziet ernaar uit dat de stremming wat langer gaat duren omdat een onderdeel besteld moet worden. Zodra er meer bekend is informeren we je. Excuses voor het ongemak."

Navraag bij de provincie door mediapartner Alkmaar Centraal maakte nog niks wijzer over wat er defect is, of er verband is met eerdere storingen en of er al een tijdsplanning is. Voetgangers en (brom)fietsers zullen het kanaal weer over moeten steken via de Koedijkervlotbrug, een paar kilometer verderop.