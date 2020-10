Grote zorgen om stijgende Gooise coronacijfers: "Wordt vanzelf 'zeer ernstig'"

Het aantal Gooise coronabesmettingen stijgt de afgelopen weken steeds harder. Enkele Gooise plaatsen, zoals Weesp, pieken met regelmaat bovenaan de lijstjes van gemeenten met meeste besmettingen.

Vooral de cijfers over afgelopen week baren de veiligheidsregio zorgen: vorige week kwamen er 656 nieuwe Gooise coronabesmettingen bij, een week eerder waren dat er nog 'slechts' 388. Het aantal meldingen laat verre van een stabilisatie zien. Sterker nog: de kans is aannemelijk dat het aantal nieuwe besmettingen deze week weer flink omhoog schiet.

Zeer ernstig

Als de cijfers de komende weken zo blijven stijgen, dan lijkt het onvermijdelijk dat 't Gooi het stempel 'zeer ernstig' krijgt, zo stelt de veiligheidsregio. Dat zou kunnen betekenen dat horeca de deuren gesloten moet houden, maar ook dat overwogen kan worden om theaters, musea, sportscholen en zwembaden weer te sluiten.

Daarnaast wordt de druk op de zorg vanzelf groter. Dat zou als gevolg kunnen hebben dat reguliere afspraken kunnen worden afgezegd. Dat is tot nu toe nog niet het geval, maar komt wel steeds dichterbij. Het aantal coronapatiënten in de Gooise ziekenhuizen neemt ook steeds harder toe.

Naleven van de regels

Om de stijging van de coronacijfers af te remmen, is het belangrijk om de regels na te blijven leven. Dat lukt nog niet overal, zo merkt de veiligheidsregio. Met name in het weekend zijn er bijvoorbeeld nog met regelmaat drukbezochte huisfeestjes. Nu de horeca de deuren gesloten heeft, is de zorg dat dat nog verder toeneemt.

Daarnaast verwacht men dat groepen mensen op andere plekken weer samenkomen. "Mensen zoeken naar alternatieven voor de horeca. Een opvallend signaal was dat er tijdens vorige sluiting veel meldingen waren van samenscholing. Het is denkbaar dat er de komende periode een toename zal zijn in het aantal samenscholingsincidenten", aldus de veiligheidsregio.