Zandvoort op 2 mei op uitgelekte kalender Formule 1

De Dutch Grand Prix kon dit jaar niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De race is de vijfde race in het kampioenschap en de eerste op Europese bodem. De organisatie van de Dutch Grand Prix is niet op de hoogte van de voorlopige kalender die de Spaanse site naar buiten bracht. "Het Formula One Management zal ergens in november de kalender van de Formule 1 publiceren. Wat er nu rondgaat, is ons onbekend", zegt een woordvoerder.