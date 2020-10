Texelse Fiet woonde in een pastorie en schreef gedichtenbundel over haar ervaringen

TEXEL - De Texelse schrijfster Fiet van Beek woonde twee jaar in de pastorie bij het kerkje van Den Hoorn. Daar hielp ze de koster maar observeerde ze ook het leven op en rond de kerk en het kerkhof. Ze verwerkte haar ervaringen in een dichtbundel. "Je ziet hier toeristen in korte broek en op slippers soms vol ontroering bij een graf van een kind staan. Het is een plek van leven en dood, van uitersten."

Het kerkje in Den Hoorn speelt een belangrijke rol van het leven van Fiet van Beek. Ze zou twee maanden in de pastorie logeren om de koster te helpen. "Het Hoornder kerkje wordt druk bezocht door toeristen, er worden concerten georganiseerd en er zijn bruiloften en begrafenissen. Werkzaamheden genoeg dus."

Twee maanden werden twee jaar en daarna verhuisde Fiet naar Texel. Over haar ervaringen rond de kerk schreef ze een dichtbundel met als titel Meer dan je zou denken. "Het kerkhof is een plek voor de doden maar het is toch een levendige plek. In het seizoen stikt het van de toeristen. Het kerkje gaat honderden keren per dag op de foto. Maar de vakantiegangers worden ook geconfronteerd met de graven en de dood. Dat zorgt voor verstilling en bezinning", vertelt Fiet.

Tegenstellingen

In het zomerseizoen constateerde Fiet dat de Hoornders in deze peridoe vroeg in de ochtend of 's avonds naar het graf van hun naasten komen. Overdag is het ze dan te druk. Ze zag ook andere tegenstellingen. "Ik zag bijvoorbeeld een stralend bruidje op de dag van haar leven, maar even verderop stonden vervolgens een moeder en zoon bij een graf en zag ik de jongen zijn verdrietige moeder troosten. Daar schrijf ik dan een gedicht over", zegt Fiet.

"Maar de gedichten gaan ook over de woeste zuid-westerstorm die rond het kerkje kan razen of de tuinman die met de maaier als Magere Hein met de zeis het gras maait", vervolgt ze.

Het boekje is een kleine ode aan het beroemde witte kerkje van Den Hoorn. Fiet: "Er is natuurlijk veel verdriet hier. Maar tegelijkertijd is de plaats zo mooi en ook zo aards, met je poten op de keileem. Het is geen verdrietige plaats."

Bekijk hieronder de volledige video: