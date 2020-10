Strandpaviljoen Enkhuizen biedt personeel aan in de zorg máár gaat geen billen wassen

ENKHUIZEN - Horecaondernemer Thomas de Boer ziet het niet zitten om de komende tijd alleen maar bezig te zijn met het bezorgen van maaltijden. Via Facebook biedt hij aan om het personeel van zijn Strandpaviljoen Enkhuizen in te zetten als zorgmedewerkers.

"Thuiszitten en niks doen vinden wij niks. Daarom dachten we met elkaar laten we de zorg een beetje gaan helpen. Op die manier is het een beetje een win-win situatie. Mijn personeel komt aan z'n uren, het bezorgt ons een goede naam voor in de toekomst en we helpen de zorg ermee", laat eigenaar Thomas de Boer weten.

De Boer hoopt met deze actie ook andere horecaondernemers aan te zetten om vrijwillige hulp te bieden aan de zorg. "In plaats van 'help de horeca' hebben wij nu op social media de hashtag '#dehorecahelpt' opgezet. Het zou leuk zijn als andere horecaondernemers zich erbij aansluiten. Ik heb namelijk nu twee aanvragen liggen, maar als dat er meer worden zou het mooi zijn als we dit als horeca gezamelijk kunnen oppakken."