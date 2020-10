Bekladding bij basisschool De Plataan in Velsen-Noord door Zwarte Pieten Actiegroep

VELSEN-NOORD - De stoep van basisschool De Plataan is afgelopen nacht beklad met teksten als 'Hallo Zwarte Piet' en ‘Welkom Sint’ door de Zwarte Pieten Actiegroep. Directeur Mieke Alkemade is vooral verbaasd. "In deze tijden van corona ligt onze focus op het kunnen geven van goed onderwijs, niet op de kleur van de Piet."

Het besluit van alle schoolbesturen in de regio, om Piet niet meer in de vorm van zwarte Piet op te laten treden, is genomen op verzoek van de aangesloten scholen, zo vertelt John Keunen van Stichting Fedra, waar De Plataan onder valt. Waarom de actiegroep dan een jaar na dato tegen de stichting en de bijbehorende scholen in actie komt, heeft volgens Keunen te maken met een recent verschenen artikel over de beslissing in het Noordhollands Dagblad. "Dat zal het mogelijkerwijs hebben getriggerd", vermoedt Keunen.

"De Pieten-kwestie speelt voor ons nu helemaal niet, nu is het feit dat we de kinderen ondanks de coronacrisis goed onderwijs kunnen geven het allerbelangrijkst", zegt Alkemade. "Daarbij hoop ik vooral dat dit jaar het Sinterklaasfeest op school kan doorgaan in verband met de coronamaatregelen, dat is voor nu nog belangrijker dan de kleur van de Piet." Ook in Zaanstad sloeg de Actiegroep vannacht toe. Voor het kantoor van Zaanse scholenkoepel Zaan Primair werden dezelfde teksten als in Velsen-Noord op de stoep gespoten. Twee weken geleden sloeg de actiegroep ook al toe bij Zaan Primair en ook voor de deur van het huis van Burgemeester Hamming spoten ze toen dezelfde teksten op straat. Leerlingen vrij vandaag Het was Alkemade die vanochtend de tekst op de stoep zag, de kinderen zijn vandaag niet op school vanwege een studiedag voor de leraren.

