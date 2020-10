Vrachtwagen trekt bovenleiding in Bussum kapot: treinverkeer hele dag plat

Het ongeluk gebeurde toen de vrachtwagen vanmorgen de spoorwegovergang over de Herenstraat over reed. Vermoedelijk stond de kraan op de vrachtwagen nog omhoog en bleef de bovenleiding er achter hangen. Buurtbewoners hoorden een harde knal.

Doordat de bovenleiding kapotging, strandden vijf treinen. De meesten konden al snel op eigen kracht verder. De inzittenden van een van de treinen, enkele tientallen mensen, moesten worden geëvacueerd en werden met een bus opgehaald.

Geen treinen

De kapotte bovenleiding zorgt er voor dat al het treinverkeer van en naar station Naarden-Bussum stil ligt. De schade boven het spoor is flink. De reparatie van de bovenleiding gaat zeker de rest van de dag nog duren. Tot alles weer gemaakt is rijdt er geen enkele trein over het traject.

Op het traject rijden ondertussen stopbussen om de reizigers toch te vervoeren.