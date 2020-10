De Peiling: Maandlasten huurder vaak hoger dan die van huizenkoper

De wachttijd voor een sociale huurwoning is de afgelopen jaren flink toegenomen, huurprijzen zijn gestegen en huurders zijn per maand fors meer kwijt aan woonlasten dan kopers van een huis. Dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse Woonbond. Wat vind jij; Moet huren per maand minder kosten dan een koophuis?

100.000 huizen minder

Uit het onderzoek van de Woonbond blijkt ook dat er onder de afgelopen kabinetten Rutte 100.000 sociale huurwoningen van de markt zijn verdwenen. Dat maakt de toch al lange wachtlijsten van soms 10 jaar of meer nog langer. De verdwenen sociale huurwoningen zijn verkocht of de huren zijn zo hoog geworden dat ze nu in de vrije sector vallen. Slapeloze nachten

Dat overkwam ook Joke Knoop-Jongerius (68) uit Amstelveen. "Dit jaar kreeg ik 5.1 procent huurverhoging. Daarmee val ik voor het eerst nét in de vrije sector en kom ik niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. Mijn huur is nu 737,91 euro. Toen ik hier kwam wonen betaalde ik 479 gulden. Ik heb er slapeloze nachten van. Alles gaat op aan huur."

Woonlasten

Uit onderzoek van de Amsterdamse Woonbond blijkt dat huurders een steeds grote hap van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. In 2009 ging bij huurders gemiddeld 34 procent van hun inkomen op aan wonen. In 2018 was dat al ruim 38 procent. Tussen 2010 en 2019 zijn de huurprijzen fors gestegen. Sociale huurwoningen werden 26 procent duurder. De huur in de vrije sector steeg met 44 procent. Wat vind jij?

Ooit was de slogan: Kopen te duur? Huur! Tegenwoordig betaal je als huurder vaak meer huur dan een huiseigenaar aan hypotheek kwijt is. Wat vind jij daarvan? Moet een huis huren weer goedkoper worden dan de maandlast van een huizenkoper?