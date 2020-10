Namen op monument neergestort vliegtuig aangepast

MARKEN - Op het gedenkteken voor de crew van de neergestorte Short Stirling in het Markermeer staan al sinds 2011 de verkeerde namen. Het reddingstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) op Marken heeft een oplossing bedacht om de gedenktekens aan te passen.

Op het gedenkteken staan de namen van zeven bemanningsleden van de BK710, maar dat is niet het vliegtuig dat in 1943 crashte in het Markermeer. Dat blijkt de BK716 te zijn, met een andere bemanning. Bemanningsleden van KNRM Marken hebben zeven kleine basaltblokken ingegraven, waarop met roestvrije stalen plaatjes de namen komen van de bemanning van de BK710. Het huidige herdenkingsteken wordt vervolgens aangepast voor de bemanning van de BK716.

Berging BK716

Twaalf jaar na de vondst van een wrakstuk van de BK716 door KNRM Marken, is met de berging van de Engelse bommenwerper BK716 op maandag 31 augustus een start gemaakt. Het vernieuwde herdenkingsmonument wordt op zondag 8 november onthuld. Hoe de ceremonie er in deze coronatijd precies zal uitzien is nog niet bekend.