'Formule 1 Zandvoort staat voor 2 mei 2021 op kalender'

ZANDVOORT - De uitgestelde terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort staat voor 2 mei 2021 op een uitgelekte racekalender, in handen van de Spaanse website Soymotor.com. Bij de organisatie in Zandvoort was vanochtend niets bekend over een datum, reageert een woordvoerder desgevraagd. "Dit is niet bekend bij ons."