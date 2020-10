Felle brand legt pand van tapijtwinkel in Beverwijk in as

BEVERWIJK - In het pand van Carpetright aan de Parallelweg in Beverwijk is afgelopen nacht waarschijnlijk een explosie geweest. Het pand heeft vervolgens urenlang in brand gestaan.

Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland bij de Ontbijttafel op NH Radio. "De eerste meldingen zijn geweest van een explosie, maar het is niet duidelijk of die explosie door de brand is gekomen, of de brand door de explosie is gekomen." Volgens de woordvoerder kan het zijn dat rookgassen zich hebben opgehoopt en dat dat een ontploffing heeft veroorzaakt.

Dat er flink wat schade is ontstaan is dan wel weer duidelijk. Verslaggever Sjoerd Hilarius nam vanmorgen een kijkje, en zag dat zelfs op 50 meter afstand nog glasscherven lagen. Volgens hem kan het pand als verloren worden beschouwd.

NL-Alert

Er is vannacht voor gekozen om een NL-Alert te versturen naar bewoners in de directe omgeving van de brand. Dit kwam vooral omdat de brand gepaard ging met hevige rookontwikkeling, die de A9 over en een woonwijk in waaide. "Omdat er toch veel mensen met ramen open slapen vonden we het verstandig om mensen te waarschuwen", aldus de woordvoerder.