Extra woningen Kersenboogerd gewenst, maar liever niet ten koste van groen

HOORN - Eind september uitte Fractie Tonnaer haar zorgen over de verstening van het centrumgebied van de Hoornse wijk Kersenboogerd door te veel inbreiding. Het Hoornse college laat nu weten dat het toevoegen van woningen niet noodzakelijkerwijs op het groen in het centrumgebied drukt.

Tot 2040 wil Hoorn 12.000 woningen bijbouwen. De provincie vraagt om 50% hiervan te bouwen rondom stationsgebieden. Vandaar dat centrumgebied Kersenboogerd ook zoekgebied is voor een deel van deze woningen. In de rest van de Kersenboogerd zijn op zeer beperkte schaal ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast heeft de rest van de wijk geen aanleiding tot aanpassing. In aangrenzende wijken worden de ontwikkelingsmogelijkheden al benut.

Wijk 'ontstenen'

Het ontwerpen van kruip-door-sluip-door-routes (via binnentuinen en portieken) heeft prioriteit. Hiermee wordt afgemaakt wat in de oorspronkelijke plannen is beoogd, namelijk veel ontmoetingsplekken creëren. Verdere plannen om het centrum van de wijk te 'ontstenen' en vergroenen zijn nog in ontwikkeling.

Geen nieuwe wooncoöperatie

Fractie Tonnaer heeft het College ook gevraagd of zij onderzoek willen doen naar en stimuleren van het oprichten voor wooncoöperaties voor huurders. Hier ziet het college geen heil in omdat dit doorgaans wordt gedaan op plekken waar woningzoekers moeite hebben met het bemachtigen van een woningen. Dat is in het centrumgebied van de Kersenboogerd niet het geval. De verwachting is dat zonder deze drijfveer bewoners onvoldoende gemotiveerd zullen zijn om de stap naar een wooncoöperatie te maken.