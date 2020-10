Politiebureau, kraakpand en appartement: de bestemmingen van de Haarlemmerpoort

AMSTERDAM - De Haarlemmerpoort in Amsterdam is altijd met de tijd meegegaan. Ondanks dat het gebouw al gauw haar functie verloor als stadspoort is het gebouw voor veel doeleinden gebruikt. Zo zijn er nu tien woningen in gebouwd en komt er binnenkort een horecaondernemer in. Projectleider bij Stadsherstel Paul Morel geeft een rondleiding.

"De stadspoort is ooit gebouwd om de intrede van koning Willem II te vieren." Morel wijst naar de poort. "Maar hij was al een aantal jaar na de bouw niet meer in gebruik als stadspoort door de vrijhandel die is ontstaan na Napoleons bewind. Maar ook de brug werd verplaatst naar een andere plek. Daardoor was de stadspoort in één klap eigenlijk nutteloos." Vervolgens heeft de Haarlemmerpoort veel bestemmingen gekend. Paul somt ze op. "De poort heeft lang gediend als politiebureau. Er zaten toen ook gevangeniscellen in het pand. De brandweer gebruikte het als opslag en na de Tweede Wereldoorlog diende het vooral als opslag voor Stichting Monumentenzorg."

Verval De Haarlemmerpoort raakte echter steeds verder in verval. In de jaren 80 is de poort gekraakt. Voormalig kraker van de Haarlemmerpoort Guus vond het meesterlijk. "Ik heb er toen een jaartje gewoond. Het was écht een bijzondere plek om te wonen zo achter de klok." Guus is van mening dat krakers het pand gered hebben. "Zij hebben dit pand op de kaart gezet. Het stond eigenlijk op het punt om gesloopt te worden. Maar wij hebben er weer vernieuwde aandacht aan gegeven." Tijdens de kraak zijn er architecten bezig geweest om de plek te verbouwen en bewoonbaar te maken. Er kwam toen een commune in te wonen. Er waren dan ook een gemeenschappelijke keuken en en gemeenschappelijke douches. "Dat was toen de tijdsgeest in de jaren 80. Maar tijden veranderen, we leven nu in een individualistischere maatschappij", legt Paul uit. "En ja, op een gegeven moment trokken mensen weg en was het gebouw ook echt op."

Daarom moest er opnieuw verbouwd worden. Het pand werd overgenomen door Stadsherstel en werd verduurzaamnd. Paul wijst naar het dak. "Zo liggen er nu zonnepanelen hier, is er een warmtepomp en maakt de ventilatie gebruik van warmteterugwinning." Tekst gaat door onder foto

Vorig jaar september was de renovatie van het woongedeelte klaar en konden de tien appartementen worden bewoond. "Nu nog de horeca op de begane grond. Het is nu natuurlijk niet makkelijk met corona om een huurder te vinden, maar het zou wel geweldig zijn wanneer de Haarlemmerpoort weer publiekelijk toegankelijk kan zijn." Uiteindelijk wijst Paul naar al het detailwerk op het gebouw. "Het gaat er niet om dat we de Haarlemmerpoort moeten opleuken of mooi moeten maken. We willen deze juist zo authentiek mogelijk behouden. Dus alle aanpassingen en renovaties zijn daar op gericht."