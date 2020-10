Helikopters vliegen eindeloos rondjes boven Amsterdam: "Waar zijn we mee bezig?"

Het gaat om een privéhelikopter en een helikopter van Redbull. Vooral de privé-heli zorgde voor frustratie. Op de website flightradar24 is te zien dat de helikopter zo'n tienduizend rondjes boven de binnenstad maakte. De helikopter van Redbull doet het rustiger aan.

Bij AT5 komen tientallen reacties binnen, en ook op sociale media zijn veel berichten. "Wat een overlast", meldt iemand. "Waar zijn we mee bezig?", zegt een ander. "Ze zijn een hele tijd de rust in het centrum aan het vernachelen", zegt weer een ander. "Ze vliegen erg laag en zeer veel overlast."

De helikopters zouden opnames maken voor het Amsterdam Music Festival, onderdeel van ADE. De opnames werden gemaakt bij onder meer het creatieve centrum Capital C, maar ook bij andere plekken in de stad. "Er is van tevoren geflyerd en in de buurten besproken", zegt een woordvoerder van Capital C aan het Weesperplein. "Er is hiervoor ook een vergunning aangevraagd."