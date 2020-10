Drie jongens mishandelen Haarlemmer (15) en stelen telefoon en oordopjes

Een paar van hen riepen naar de jongen, maar hij besloot door te fietsen. Ineens werd er aan zijn jas getrokken waardoor hij tot stilstand kwam. Een jongen zei dat hij zijn zakken moest leegmaken en begon hem te slaan. Een ander griste de telefoon en oordopjes uit zijn handen.

Vervolgens kreeg het slachtoffer opnieuw klappen van de jongens en kwam er zelfs een derde persoon bij. Een van hen schopte het slachtoffer waardoor hij op de grond viel. De jongen raakte gewond aan zijn gezicht. Hij heeft een snee achter z'n oor en een opgezwollen jukbeen.

Signalement

De politie zoekt naar de drie daders en heeft een signalement vrijgegeven. De eerste jongen is ongeveer 17 jaar, blank en 1.75 lang. Hij heeft een fors postuur en acne in zijn gezicht. Hij droeg een donkerblauw petje.

De tweede jongen is ook rond de 17 jaar. Hij is ongeveer 1.85 lang, slank en lichtgetint. Hij droeg een zwarte jas met capuchon. De derde jongen is ongeveer 16 jaar en 1.75 lang. Hij is lichtgetint en heeft zwart, stijl haar.