Jip Vastenburg loopt in Engeland eerste wedstrijd in maanden

Het was een wedstrijd met een bijzonder karakter. Iedere deelneemster startte in tweetallen met vijf tot tien seconden tussen iedere start. Het leek daardoor meer op een tijdloop. Vastenburg eindigde als tweede met een tijd van 34.03 minuten.

"De wedstrijd was ok, maar helemaal tevreden was ik ook niet", schrijft Vastenburg op haar website. "Van de andere kant ben ik wel blij met het feit dat ik een wedstrijd heb kunnen lopen. Ik ben weer een paar weken aan het opbouwen, nadat ik een lichte blessure had. De eerste vijf kilometer had ik dan ook wat moeite om op gang te komen. De tweede helft ging dat eigenlijk wel heel goed."