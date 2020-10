Werkzaamheden Tesselsebrug in Alkmaar begonnen

ALKMAAR - De slijtlaag van het brugdek van de Tesselsebrug wordt vervangen. Hierdoor is de brug tot tenminste 18 oktober gesloten. Verkeer richting Overstad moet via de Friesebrug of de Huiswaarderbrug omrijden.

Om zo weinig mogelijk last te hebben van weersomstandigheden en de overlast zo veel mogelijk te beperken is daarom een grote tent op de brug geplaatst.



Het verkeer dat vanaf Overstad richting de Kanaalkade wil kan nog steeds gebruik maken van de brug. Verkeer richting Overstad moet via de Friesebrug of de Huiswaarderbrug omrijden. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de Victoriebrug, maar kunnen voorlopig nog gebruik maken van de Tesselsebrug.

Het politiebureau en parkeergarage Kanaalschiereiland blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.