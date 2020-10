Harry loopt marathon om geld op te halen voor kankeronderzoek: "73 is te jong om te sterven"

HOOGKARSPEL - De 73-jarige Harry Schutte liep vandaag een marathon op het sportcircuit in Hoogkarspel. Met de actie haalt hij geld op voor kankeronderzoek. De moeder van Harry overleed aan leverkanker toen ze de leeftijd van Harry had, en dus had hij iets bewijzen.

"Ik begin een heel klein beetje te herstellen, want het laatste gedeelte is behoorlijk zwaar geweest", vertelt Harry. Zo had hij een een paar keer kramp in zijn kuit. "Dan moet je gewoon even stoppen en even rekken. Maar ik ben over de eindstreep gelopen en dat is heel mooi."

Het uitlopen van de marathon en de boodschap daarachter is dan ook waar het Harry omging. Met het lopen van deze marathon wil hij laten zien dat 73 jaar te jong is om te overlijden. Het is de leeftijd waarop zijn moeder Corrie overleed aan de gevolgen van leverkanker.