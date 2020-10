Hilversumse kerk houdt op zondag extra viering vanwege coronaregels

Pastoor Dresmé stond niet bepaald te juichen toen begin deze maand alle kerken sterk werd geadviseerd om zich te houden aan de '30-personenregel'. De kerken waren alweer enige tijd volledig toegankelijk en het was volgens hem prima mogelijk om de coronavoorschriften in acht te nemen in de grote ruimte van de Vituskerk. Maar hij sluit zich helemaal aan bij de nieuwe richtlijn die ook door de bisdommen is onderstreept en heeft iets bedacht om toch zo veel mogelijk kerkgangers te bedienen: "Ik heb vandaag een viering gehouden om 11:00 en ik doe er nog één om 17:00."

Meer dan 30 personen

Het is nog niet gelukt het aantal mensen dat bij de vieringen aanwezig is echt tot 30 te beperken. "We hebben een systeem van online intekenen voor de vieringen", aldus Dresmé. "Als er 30 inschrijvingen zijn wordt er aangegeven dat het vol is. Maar er melden zich ook mensen aan de deur die zich niet hebben ingetekend. Bij hen is de nieuwe regel nog niet bekend of men is niet zo handig met internet. Die laat je niet buiten staan."

Dresmé geeft aan dat hierdoor er vorige week zo'n 100 personen in de kerk zaten, bij de viering vanmorgen nog zo'n 50. "We blijven communiceren dat je moet intekenen om bij een viering te kunnen zijn. Het wordt langzaam aan duidelijk bij iedereen. Ik hoop dat het wat dat betreft niet binnenkort wéér allemaal anders wordt, maar ergens hoop ik dat natuurlijk ook weer wel."

Tandje bij

De pastoor verwacht dat het hem niet in de koude kleren gaat zitten om voorlopig elke zondag twee vieringen te verzorgen: "Het is even een tandje bij zetten. Ik wil elke viering met dezelfde intentie en hetzelfde enthousiasme doen zoals ik hem voor het eerst doe. Het geeft ook veel energie. Maar ik denk als ik aan het einde van de dag ga zitten, dat mijn hoofd dan wel een beetje naar voren kantelt."