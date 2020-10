Telstar wacht 'onmogelijke opgave' tegen 'peperduur' Roda JC: "Eigenlijk kan dat niet"

VELSEN-ZUID Telstar speelt maandag tegen directe concurrent Roda JC. De Limburgers hebben een sterke reeks in de thuiswedstrijden, maar trainer Andries Jonker gaat niet met knikkende knieën naar Zuid-Limburg. “Ze hebben net zoveel of net zo weinig punten als wij."

Pro Shots / Sjoerd Tullenaar

Alleen tegen FC Volendam verspeelde Roda JC tot nu toe punten in het Parkstad Limburg Stadion (1-1). Alle andere thuisduels werden met ruimte cijfers gewonnen. In de uitduels wil het wat minder vlotten. Uit bij De Graafschap (4-0 verlies), FC Eindhoven (3-3) en Almere City (2-1 verlies) werden de nodige punten verspeeld. De Limburgers hebben - net zoals Telstar - elf punten uit zeven wedstrijden. Voor een groot deel zijn die punten behaald in thuiswedstrijden. Jonker heeft Roda JC eens grondig bestudeerd en kwam tot een opmerkelijke conclusie. “In principe is het een onmogelijk opgave", concludeert Jonker. "Ik heb die ploeg eens bekeken. Vorig jaar warem ze bijna failliet en nu hebben ze een peperduur elftal met tien spelers met eredivisie-ervaring. Alleen al van de huisvesting- en verhuiskosten zouden wij al denken: dat is een aardig bedrag. Er is heel veel geïnvesteerd. Eigenlijk kan dat helemaal niet.”

Jonker kijkt vooruit op duel met Roda JC: 'Onmogelijke opgave' - NH Nieuws

Personele problemen Voor het duel met Roda moet Jonker wel puzzelen in zijn selectie. Rashaan Fernandes en Glynor Plet trainden apart van de selectie. Zij zouden in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Ook aanvoerder Frank Korpershoek behoort niet tot de groep. In de wedstrijd tegen TOP Oss, viel ‘Mister Telstar’ geblesseerd uit met een enkelblessure. “Die redt het niet om morgen mee te doen. Hij is wel een wonderman en hij herstelt heel snel.” Ilias Bronkhorst is een twijfelgeval met hamstringproblemen.

Corona De laatste weken stoeien steeds meer clubs met coronabesmettingen. Van de week kwamen meerdere besmettingen bij AZ aan het licht. “Daarom is het zo belangrijk dat wij alles doen om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Dat doen we met alle middelen. Iedereen is zich er van doordrongen dat we moeten voetballen. Als we er drie moeten missen, dan missen we die maar. Daar hebben we niet moeilijk over gedaan.”

Jonker over coronazorgen: 'Alles doen om problemen te voorkomen' - NH Nieuws

Tom Overtoom Zondagmiddag stond ook Tom Overtoom op het veld bij Telstar tijdens de afsluitende training. "Ik heb vroeg met Tom zijn vader gespeeld. De deur staat altijd op een kier bij Telstar voor mensen die willen vertrekken en dus ook voor iemand die wil komen. Net zoals Lesly de Sa is Tom Overtoom van harte welkom", vertelt Jonker.