Eigenaar uitgebrande autozaak Heerhugowaard: "Tweede keer in vijf jaar tijd"

HEERHUGOWAARD - Niets is er over van het autobedrijf dat eigenaar Renato Fabris in 29 jaar opbouwde. "Ik dacht: 'mijn god, waarom alweer?' Vijf jaar geleden is mijn pand ook helemaal weggefikt", vertelt hij aan NH Nieuws. Door nog onbekende reden ging zijn bedrijf met daarin vijftien auto's vannacht opnieuw in vlammen op.

In het pand aan de Stevinstraat brak gisteravond rond half 9 brand uit. Het naastgelegen caravanreparatiebedrijf raakte door de brand ook beschadigd en een aangrenzend garagebedrijf heeft waterschade door het blussen. Bij de brand is asbest vrijgekomen en het gebied is vandaag afgezet voor sanering.

Het daglicht onthult de ravage NH Nieuws

Eigenaar Renato staat er vanochtend aangeslagen bij. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik leef in een roes", vertelt hij. Gisteravond rond kwart voor negen ging zijn alarm af en hij reed direct naar het bedrijventerrein. "Toen ik aankwam stond alles al in lichterlaaien. Mijn levenswerk is weg." Opel Manta De 81-jarige Nico Kuilboer uit Koedijk komt vandaag ook met eigen ogen bekijken wat er nog over is van het pand. "Mijn Opel Manta uit 1973 staat daarbinnen. Ik heb hem al 25 jaar", vertelt hij. "Ik zou hem eigenlijk maandag weer ophalen na een kleine reparatie maar dat zal wel niet meer nodig zijn." De hele nacht heeft hij er wakker van gelegen. Aad van den Berg heeft een garagebedrijf naast de autozaak van Renato. Ook hij moest direct denken aan de brand die vijf jaar geleden huishield op het industrieterrein. "Deze keer zijn wij er beter vanaf gekomen. We hebben alleen waterschade. Voor Renato is het verschrikkelijk, weer al zijn werk weg", vertelt hij. Steun Renato kan op veel steun rekenen en zijn telefoon staat roodgloeiend. Bekenden willen hem een hart onder de riem steken. "Al mijn klanten zijn mijn vrienden geworden en die helpen mij nu ook allemaal", vertelt hij. Toch weet hij nog niet of hij het op kan brengen om de zaak weer opnieuw op te bouwen. "Dit wordt nu eerst gesloopt en daarna zien we wel weer verder."

