West-Friese hulporganisatie helpt eenzame en arme kinderen

WEST-FRIESLAND - Eenzaamheid onder volwassenen en ouderen is een bekend probleem, maar ook onder kinderen is er steeds vaker sprake van eenzaamheid. Op WEEFF Radio vertelt Marianne De Vries, van Kindgericht Werken, over dit onbekende maar volgens haar een steeds groter wordend probleem: "Mensen schamen zich ervoor en willen het vaak geheimhouden."

Marianne de Vries - Facebook

De armoede en eenzaamheid is wel bekend bij gezinnen en ouderen, maar volgens Marianne zijn kinderen een doelgroep die vaak wordt overgeslagen. Eenzaamheid onder kinderen Zo legt Marianne uit dat de eenzamheid bij kinderen al in de kleuters begint. "Als het niet eerder is." Eenzaamheid onder kinderen heeft volgens Marianne verschillende redenen, bijvoorbeeld: buitengesloten worden, omdat je anders bent dan andere. Dit omdat je in afgedragen kleding loopt of een andere haarstijl hebt, omdat er geen geld is voor de kapper.

Via [email protected] of de Facebook van Kindgericht Werken kun je contact opnemen met de organisatie van Marianne.

Met behulp van het Leger Des Heils in Bovenkarspel, Hulp voor minima Noord-Holland en de Kinderkledingbank Hoorn heeft Marianne al meerdere kinderen kunnen helpen aan bijvoorbeeld kleding, een verjaardagscadeautje of iets anders wat er op dat moment niet was. Kijk hieronder het hele interview van Ehwald Rietveldt van WEEFF Radio met Marianne de Vries