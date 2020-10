Ten Hag sleutelt aan basis: Klaassen maakt rentree, Álvarez en Promes op de bank

Davy Klaassen, aan het einde van de transferperiode overgekomen van Werder Bremen, maakt meteen zijn opwachting in de basis. Hij vormt samen met Ryan Gravenberch en Mohammed Kudus het middenveld van de Amsterdammers. In welke rol Klaassen zal spelen, is nog niet duidelijk. Zowel hij als Kudus kan de meest vooruitgeschoven pion op het middenveld worden.

Veermannetjes bij Heerenveen

Het was nog even onzeker of Joey Veerman fit genoeg zou zijn om te kunnen starten in de Johan Cruijff Arena. De Volendammer in dienst van sc Heerenveen had wat pijntjes, maar begint toch in de basis. Henk Veerman, de andere Volendammer, is de spits van Heerenveen.

Sterke seizoensstart

Voor het ingaan van het voetbalweekend, bekleedde Ajax de vierde plaats in de eredivisie met negen punten uit vier wedstrijden. Heerenveen kent ook een sterke start en doet het met tien punten uit vier duels net iets beter.