Dromen worden daden, juist nu: Sven Reus (22) start crowdfunding voor debuut EP

HOOGKARSPEL - Je zou heel wat bezwaren kunnen opnoemen om de start van je muziekcarrière nog even uit te stellen. Maar voor Sven Reus (22) uit Hoogkarspel is de tijd rijp om het podium op te gaan. Hij jaagt zijn droom achterna en gaat een debuut ep uitbrengen. "De behoefte voor muziek blijft altijd bestaan, dus in dat opzicht moeten we er met z'n allen maar iets van maken."

Theaters mogen nog maar dertig mensen ontvangen en evenementen zijn voorlopig nog toekomstmuziek. Maar wat als je ervan droomt om op het podium te staan? Houden deze onzekere tijden je tegen of waag je toch die sprong in het diepe? Voor Sven Reus is de start van zijn muziekcarrière een logische stap. "Niemand weet hoe lang het nog gaat duren", vertelt hij in zijn kleedkamer bij theater Het Postkantoor in Bovenkarspel. Hij staat er een uur later op het hoofdpodium voor een klein publiek. Dat is dan gek genoeg weer een voordeel, vertelt hij. Want anders had hij bijvoorbeeld in de foyer opgetreden. Songwriten in Londen De 22-jarige Hoogkarspeler schrijft al heel lang liedjes. Onlangs vertrok hij naar Londen om daar de kneepjes van het vak te leren van de professionals. "Het is een heel inspirerende omgeving geweest om liedjes te schrijven. Ik heb een heel jaar niets anders gedaan, dus dan gaat de kwaliteit ook automatisch wel lekker omhoog", zegt hij. "Ik heb zoveel geleerd dat het een goed moment is om er vol voor te gaan en er mijn werk van te maken."

Dit voorjaar zette Sven weer voet op Nederlandse bodem met een koffer vol nieuwe muziek. Maar toen kwam daar corona. Tijdens de eerste coronagolf heeft hij de tijd in thuisquarantaine gebruikt om nog meer liedjes te schrijven. Zes liedjes zijn klaar voor het grote publiek, en daarmee wil hij zijn debuut ep uitbrengen. "Deze zijn het meeste gecentreerd rondom de liefde, maar dat neemt niet weg dat je er ook andere interpretaties in kunt zien", vertelt Sven. "Ik heb drie akoestische liedjes, maar ik ben ook veel aan het produceren, dus er komen ook drie liedjes met drums, bass en piano erbij. Ik vond het belangrijk om allebei de kanten te laten zien in mijn eerste werk." Crowdfunding: fan van Sven Maar het maken en uitbrengen van een ep, dat loopt nogal in de papieren. Vandaar dat Sven vorige week een crowdfunding is gestart. Er blijken al heel wat mensen fan van Sven. Er is vijfduizend euro nodig en daarvan is inmiddels tweeduizend euro opgehaald. Sven heeft nog een kleine maand te gaan voordat de actie afloopt. "Het is best spannend, maar ik heb er vertrouwen in dat ik dat bedrag kan ophalen met hulp van mensen die het mooi vinden wat ik doe." Om iets voor zijn fans terug te doen, heeft hij bij de hogere bedragen een tegenprestatie bedacht. Zoals een huiskamerconcert, een rondleiding in de studio of een handgeschreven songtekst.

De bezoekers van de voorstelling bij Het Postkantoor kregen zondag als eersten de liedjes te horen. "Ik ga ze allemaal spelen! Ik ga alleen nog niet aan het publiek vertellen welke het precies allemaal zijn." Sven omschrijft zijn stijl als indie folk pop, zoals Ed Sheeran, Jason Mraz en Ben Howard. Blijven dromen Voordat hij zondag met zijn gitaar op het podium verschijnt, zijn de zenuwen nergens te bekennen. "Ik heb er heel erg veel zin in, ik ben heel erg benieuwd hoe mensen gaan reageren op m'n nieuwe liedjes. Dat is wel waar je het voor doet uiteindelijk." En nu hij het hoofdpodium van het theater in Bovenkarspel feitelijk heeft uitverkocht en Sven het najagen van dromen goed onder de knie heeft, vertelt hij desgevraagd op welk podium hij ooit zou willen staan. "Ik wil wel heel graag in Paradiso spelen, dat lijkt me heel tof. En dan een show voor mezelf. En als die dan ook uitverkocht is, dan is mijn missie wel geslaagd."