Hoornder kerkje op Texel is het Amsterdams Concertgebouw in het klein

TEXEL - Het witte kerkje in Den Hoorn op Texel is niet alleen het meest gefotografeerde gebouw van het eiland, het heeft ook nog eens een unieke akoestiek. De organisatie van New Masters on Tour, met optredens van jong internationaal klassiek talent, heeft zijn oog laten vallen op het kerkje. De muzikanten treden alleen op in het Concertgebouw in Amsterdam én in het Hoornder kerkje. "De akoestiek is geweldig, je hoeft als muzikant niet veel te doen, het kerkje doet het werk."

Normaal gesproken zit het kerkje stampvol als er een klassiek concert is, maar nu is dat vanzelfsprekend niet het geval en kunnen slechts 30 mensen genieten van de muziek. Voor een kerkje is dat toch minder erg dan voor Concertgebouw.

De Japanse pianiste Yukiko Hasegawa speelt in het kerkje met passie haar stukken van Beethoven, Schumann en Franck. Ze is als kind van vier begonnen met pianospelen. Nu woont ze al 15 jaar in Nederland. "Ik ben naar Nederland gekomen om hier te studeren. Ik ben voor de tweede keer op Texel. Mooi hoor. Vooral de schapen vind ik leuk. Ik heb ook een dekbed met Texels wol. Slaapt heerlijk", lacht Yukiko.

Peter Bakker is een van de Texelaars die betrokken is bij de concerten in het Hoornder kerkje. New Masters on Tour wordt georganiseerd door International Holland Music Sessions, maar heeft een aantal vrijwilligers op Texel. Peter hangt posters op bij winkeliers op het eiland. "Wij zijn van het promotieteam. Aanvankelijk waren het vooral toeristen die op de concerten af kwamen, maar gelukkig weten we ook steeds meer Texelaars enthousiast te maken voor de klassieke muziek."

Peter haalt pianiste Yukiko op van de boot en brengt haar naar het kerkje. "Ik haal de muzikanten altijd van de boot. Dat is leuk, want dan spreek je ze en leer je ze ook een beetje kennen. Er komen muzikanten uit Australië, de VS, Groot Brittannië, Duitsland en Japan."

Vanwege de coronamaatregelen is het nu allemaal wat onzeker welke muzikanten komen optreden. Sommige muzikanten kunnen niet komen nu, maar vooralsnog gaat het programma wel door.