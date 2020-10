Schuurtje bij woning in Grootebroek afgebrand

STEDE BROEC - Een schuur bij een woning in Grootebroek stond vanochtend vroeg in brand. In dit schuurtje lag onder andere hout opgeslagen.

De brandweer rukte om 5.47 uur uit naar de Verlengde Raadhuislaan voor de brand. Vlakbij het schuurtje staat ook een school.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat de brand vrij snel onder controle was. Hierdoor werd het overslaan van de brand naar het woonhuis en de school voorkomen.

Van de schuur en de spullen die daar in lagen, is niks meer over. De oorzaak van de brand is nog onbekend.