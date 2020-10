Remko (53) ontmoet na 35 jaar zijn hardloopidool: "Joop Keizer is mijn voorbeeld"

Klijn: "We zitten door corona allemaal in het zelfde schuitje en er kunnen geen grote evenmenten worden georganiseerd. Toen ik de reportage van NH Nieuws zag over Joop, realiseerde ik mij hoe bijzonder het is als je kijkt naar zijn staat van dienst, de tijdsgeest waarin hij begon en het feit dat hij nog steeds actief is. Voor mij in die tijd als 17-jarige, waren mensen zoals Joop een voorbeeld."

"Waarschijnlijk herinnert Joop mij niet, ik was nog zo jong. Maar ik heb enorm veel waardering voor zijn prestaties en dat wil ik hem graag laten blijken", aldus hardloper Remko Klijn uit Loenen aan de Vecht. Als 17-jarige jongen gaat hij mee als 'tassendrager' in het team van Etonic. De winkel in het dorp waar hij op dat moment werkt, wordt sponsor van het team. Het eerste contact met Joop is gelegd.

Vandaag vindt de 'virtuele' editie van de Amsterdam Marathon plaats waarbij lopers individueel in hun eigen buurt de marathon afleggen. De coronacrisis werd de reguliere editie eind augustus al afgelast. Joop had voornemens de halve marathon mee te doen maar kwam toen lelijk ten val waarbij hij zijn bovenarm brak.

Inmiddels - ruim twee maanden later - is hij weer op de been en rent hij bovenverwachting zijn rondes door de Grote Waal in Hoorn. "Het is een behoorlijke zware tijd geweest. Sinds een week slaap ik niet meer zittend maar wordt nog wel steeds 's nachts wakker ervan. Waar je vroeger trots was dat je je veters kon strikken, dat moest ik nu allemaal opnieuw leren", zegt hij met een lach.

Droom

Joop heeft tien keer meegedaan aan de Amsterdam Marathon. Ook tijdens de eerste editie in 1975 waar hij derde Nederlander werd. In de bescheiden woonkamer in Hoorn staan drie grote prijzenkasten vol met bekers met prijzen uit binnen- en buitenland. Het geheim is volgens hem 'heel hard trainen en al die jaren dezelfde tactiek hanteren." Geïnspireerd door een artikel uit de krant van 1960 waarin een Amerikaanse hartspecialist uiteenzet hoe je het beste je harstlag kunt reguleren, is altijd Joop's leidraad geweest.