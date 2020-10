Felle uitslaande brand verwoest pand op industrieterrein Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - In een pand op een industrieterrein aan de Stevinstraat in Heerhugowaard heeft gisteravond een felle brand gewoed. Het ging om een autospuiterij en caravanreparatiebedrijf. Rond middernacht was de brand onder controle. Bij de brand kwam een kleine hoeveelheid asbest vrij, dit wordt nog opgeruimd.