Felle uitslaande brand op industrieterrein Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - In een pand op een industrieterrein aan de Stevinstraat in Heerhugowaard woedt momenteel een felle brand.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord meldt op Twitter dat het om twee bedrijfspanden van Caravan Service Centre gaat. Een woordvoerder ter plaatse liet eerder op de avond weten dat het om het bedrijfspand van schadeherstelbedrijf Fabris zou gaan. Op het moment van het uitbreken van de brand niemand in het gebouw aanwezig was en er geen gewonden zijn gevallen. De oorzaak van de brand moet nog worden onderzocht.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt, waaronder twee hoogwerkers. Volgens de Veiligheidsregio is het vuur nog niet onder controle maar wel 'beheersbaar' en is er vooralsnog geen vrees dat de brand overslaat naar naastgelegen panden.

Vanwege de rook en mogelijk asbest worden omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.