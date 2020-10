Motorrijder zwaargewond bij botsing met vrachtwagen op A7 bij Zuidoostbeemster

Na het ongeluk werd de snelweg tijdelijk afgesloten om ruimte te maken voor de traumahelikopter, die op het asfalt landde. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. Volgens Noordhollands Dagblad heeft de motorrijder mogelijk tegen het verkeer in hebben gereden, en bij het uitwijken voor de vrachtauto het achterste deel van het voertuig hebben geraakt. De politie kan daar nog niets over zeggen. Of de vrachtchauffeur is chauffeur is aangehouden evenmin.