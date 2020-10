Parel of rommel? Oude boeken onder de loep in Grote Kerk Edam

EDAM - "Ik zie het gelijk. Oh nee, da’s helemaal niks", zegt Adrie Molendijk met spijt in zijn stem. De taxateur heeft een kalender in zijn hand. "Mooi, maar geen waarde." In de Grote Kerk in Edam konden belangstellenden zaterdag voor vijf euro oude boeken, tijdschriften of kalenders laten beoordelen.

Eén van de belangstellenden bracht een stapel kinderboeken mee. "Al een jaar of dertig verzamel ik boeken uit 1890 en 1940", vertelt hij. "Vandaag heb ik er tien meegenomen voor een waardebepaling. Thuis heb ik er zevenhonderd. De helft daarvan heb ik gelezen. Ik ben nu 64 en hoop nog lang genoeg te leven om de rest ook uit te lezen, haha."

Het boek dat hij in zijn hand heeft, is door Molendijk getaxeerd op een tientje. Rouwig is hij er niet om: "Ik doe het niet voor de waarde. Het is net als kunst: je moet iets kopen omdat je het leuk vindt, niet omdat je er aan wil verdienen."

Teleurstellen

Molendijk ziet vooral atlassen en bijbels voorbijkomen. "Dat is te begrijpen, want het ligt in ieders huis. Er zijn er gewoon veel van." Hij moet vaak mensen teleurstellen die met hoge verwachtingen naar hem toekomen: "Ik heb door de jaren heen geleerd om mensen voorzichtig te benaderen. Als ze al veertig jaar hebben geloofd dat het boek dat ze hebben duizenden euro’s waard is en het blijkt nog geen vijftig euro waard te zijn: dat valt niet mee om te aanvaarden. Maar omgekeerd geldt hetzelfde: "Soms denken mensen: 'is die man niet goed bij zijn hoofd dat dit duizend euro waard is?'"

