Kogel is door de kerk: geen kampioen in hoofdklasse honkbal

AMSTERDAM - Er komt dit seizoen definitief geen kampioen in de hoofdklasse honkbal. Dat maakt de KNBSB, de honkbalbond, zaterdag bekend.

Daarmee is het ook voor de Pirates duidelijk dat zij hun titel van het vorige seizoen dit jaar niet kunnen prolongeren. De Amsterdammers hadden zich samen met het Rotterdamse Neptunus geplaatst voor de Holland Series en stonden na twee wedstrijden op een knappe 2-0 voorsprong. De nieuwe maatregelen die het kabinet in de persconferentie van afgelopen dinsdag aankondigde, gooide echter roet in het eten voor de ploeg van trainer Michael Duursma.

De bond geeft aan dat de opgebouwde voorsprong van de Noord-Hollanders niet voldoende was om een kampioen aan te wijzen. "Hoewel het een mooie voorsprong is, hebben de Amsterdammers een jaar eerder zelf bewezen dat een team uit geslagen positie terug kan komen en de best-of-seven toch nog naar zich toe kan trekken", aldus de bond.

Clarijs

Max Clarijs, catcher van Amsterdam Pirates, gaf eerder voor de camera van NH Sport al aan er mee te kunnen leven als de bond geen kampioen aan zou wijzen. "Dat is wel het meest eerlijke scenario en zo voorkom je een zinloze discussie. Hoe vervelend het ook is, want wij hadden een goede kans om hem te pakken", waren zijn woorden.