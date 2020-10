Sport Virtuele Amsterdam Marathon morgen van start: 'Van je voordeur naar je voordeur'

AMSTERDAM - Door de coronamaatregelen vindt de Amsterdam Marathon dit jaar plaats als virtuele marathon. Deelnemers moeten een app downloaden waarmee ze komende week een zelfgekozen route kunnen bijhouden.



Chantal Hulstede heeft de Amsterdam Marathon al achtmaal gelopen. Toen ze in 2008 van haar school de marathon van Egmond moest lopen, kreeg ze de smaak te pakken."Nu heb ik me geregistreerd met mijn vader en zus en gaan we de marathon van acht kilometer dit jaar zelf in Hoorn lopen." Dat ze 'm nu virtueel moet lopen, vindt ze best jammer. "Het is altijd een bijzondere ervaring om onder het Rijksmuseum, door het Vondelpark en in het Olympisch Stadion te lopen. Dat kan nu natuurlijk niet."

René Wit, race director bij Le Champion die de Amsterdam marathon organiseert, pakt de cijfers erbij. "Dit jaar zijn er zesduizend aanmeldingen voor de Amsterdam Marathon binnen. Daarvan zullen de helft van de marathonlopers de marathon in het buitenland land lopen. Dat is natuurlijk bijzonder." René heeft dit jaar in samenwerking met sponsor TCS een app ontwikkeld waarmee mensen hun eigen route kunnen lopen. "De app maakt gebruik van Strava zodat je kan bijhouden hoe ver je hebt gelopen. Daarnaast hebben we ook een Sound Experience ontwikkeld zodat je niet in totale stilte jouw marathon hoeft te lopen."

Sinds een paar jaar wordt Chantal tijdens marathons vergezeld door haar vader en zus, die 'm ook lopen. "We maken er soms een familie-uitje van. We lopen allemaal in ons eigen tempo. Maar we gaan er samen heen en vieren het samen als we de eindstreep halen. Het is super dat ik dit kan doen met mijn familie." Voordelen Toch heeft een virtuele editie zijn voordelen, erkent ze. "Normaliter moet ik vroeg mijn bed uit om naar Amsterdam te gaan. Nu hoef ik alleen maar de deur uit en ik begin."

Als Chantal haar eigen marathon route succesvol doorloopt, kan ze een nieuwe aan haar collectie toevoegen. "Ik vind het leuk om die medailles te bewaren en thuis op te hangen want ik ben er best trots op."