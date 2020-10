Sportvliegtuigje uit Middenmeer op zijn kop beland op Ameland

MIDDENMEER - Een sportvliegtuigje van Adventure Flights uit Middenmeer is vanmiddag bij een landing op Ameland zwaar beschadigd geraakt. Het neuswiel brak af en het toestel kwam op zijn kop tot stilstand. De piloot en tevens enige inzittende is er heelhuids vanaf gekomen, meldt eigenaar André Harte aan NH Nieuws.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De piloot is volgens Harte een zeer ervaren vlieger: "Er is bij ons grote verbazing dat het nou juist hém overkomt, maar 't kan de beste overkomen." Het vliegveld van Ameland is vanwege het incident tijdelijk gesloten. De Amelandse politie is ter plaatse. De luchtvaartpolitie, die normaal een onderzoek start bij vliegtuigongelukken, kan het Waddeneiland momenteel niet bereiken. "Vanwege corona", verzucht Harte.

Op Facebook circuleerde korte tijd een foto van het ultralight-toestel dat op zijn kop op de grasbaan van Ameland ligt. Daar is te zien dat het complete neuswiel van het toestel ontbreekt en de propeller in kreukels ligt.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat een TL-3000 van Harte na een stuiterlanding ondersteboven eindigt op een landingsbaan. Vorig jaar gebeurde hetzelfde op de thuisluchthaven van Middenmeer. Ook toen bleven de inzittenden ongedeerd. Ook in april 2019 ging het mis met een TL-3000. Dat toestel kreeg tijdens de landing motorpech en kwam vast te zitten in een boom op luchthaven Hilversum.